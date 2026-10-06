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Газета.ру

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Circulation Research: область мозга, связывающая дыхание и давление, может его повышать

Circulation Research: область мозга, связывающая дыхание и давление, может его повышать

Ученые Университета Сан-Паулу в Бразилии и Оклендского университета в Новой Зеландиинашли в мозге область, которая связывает контроль дыхания с регуляцией давления и способна запускать сужение сосудов, поднимая артериальное давление.

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