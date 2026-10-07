Ефимов: династии строителей наградили за вклад в развитие Москвы

В столице прошла церемония чествования представителей строительных династий, приуроченная к 70-летнему юбилею Дня строителя.
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