Русские экипажи Ка-52 уничтожают живую силу и военную технику ВСУ на Купянском направлении

Боевые пилоты ударных вертолётов работают в круглосуточном режиме и без выходных.На Купянском направлении экипажи русских вертолётов Ка-52 планомерно ликвидируют живую силу и военную технику украинской армии без отдыха.
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