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Царьград

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Непотопляемый Виторган: Был за бунт в России. Протестовал против СВО. И продолжает работать в нашей стране

Непотопляемый Виторган: Был за бунт в России. Протестовал против СВО. И продолжает работать в нашей стране

Он был за бунт в России, протестовал против СВО, презирал народ. И всё равно продолжает работать в нашей стране за русские рубли, которые потом тратить в Израиле.

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