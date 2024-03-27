Какой сегодня церковный праздник: 28 марта 2024 года принято отмечать 2 православных торжества Юлия СкворцоваМногие православные верующие часто задают себе вопрос о том, какие церковные праздники отмечаются сегодня, 28 марта 2024 года.
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