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  • Андрей Баканин
    Думаю, что несмотря на высокую популярность, Трамп, тем не менее, не является системным игроком, чтобы делать что-либ...Реплика о логике ...
  • Лариса Золотарева
    Всех на фронт!!!!!! И штрафы с них собрать туда же!!!!!Поверим и простим...
  • Александр
    Вот и на рекламу и раскрутку тратиться не надо. На 15 метрах новостных лент, 14,5 метров про тех кого ИЗОЛИРОВАТЬ, ВЫ...Поверим и простим...

Трампу хотят запретить представлять ДОКАЗАТЕЛЬСТВА политического преследования

Трампу хотят запретить представлять ДОКАЗАТЕЛЬСТВА политического преследования

Судебная система США превращается в клоунадуСпецпрокурор минюста США Джек Смит попросил вашингтонский суд запретить Дональду Трампу выставлять себя жертвой политического преследования во время процесса о вменяемых бывшему президенту попытках изменить итоги выборов.

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