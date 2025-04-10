Студентка 1975 года Всё больше и больше приходит информации насчёт получения бывшими мигрантами всевозможных выплат и пособий в России.
В Сургуте треть приезжих–это жёны сидящие на пособиях, где на каждого ребенка по 20 тысяч капает, а мужья в продавцы пошли и таксисты
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Ксюша Кирьязис
В Узбекистане приезжие с окраин оккупирую Ташкент, скупая квартиры в новостройках и начинается.... Плодятся как тараканы, на госпредприятия х работать не хотят (все сплошь "бизнесмены - торгаши и таксисты). Жены (иной раз и не одна) сидят дома, плодят детёнышей и протирают бордюры около подъездов (скамеек нет, отволокли в пункты приемов их мужья-"бизнесмены"). С утра, чуть светает, и до глубокой ночи около домов шум-гам. Детёныши громят всё, что увидят. Мамаши сидят кружком, лясы точат. Работать не собираются, плодятся-размножаются, тянут из государства пособия. Когда становится мало, едут к вам, в Россию ..
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19 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В Саудовской Аравии работают гастбайеры из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны вернуться на родину по истечении этого срока. БЕЗ СЕМЕЙ И БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА. В России есть желающие заменить славянское население на мигрантов.
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17 час.
Eduard
Убирайтесь к себе!
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13 час.
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