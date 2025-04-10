В Сургуте треть приезжих–это жёны сидящие на пособиях, где на каждого ребенка по 20 тысяч капает, а мужья в продавцы пошли и таксисты

Ксюша Кирьязис

В Узбекистане приезжие с окраин оккупирую Ташкент, скупая квартиры в новостройках и начинается.... Плодятся как тараканы, на госпредприятия х работать не хотят (все сплошь "бизнесмены - торгаши и таксисты). Жены (иной раз и не одна) сидят дома, плодят детёнышей и протирают бордюры около подъездов (скамеек нет, отволокли в пункты приемов их мужья-"бизнесмены"). С утра, чуть светает, и до глубокой ночи около домов шум-гам. Детёныши громят всё, что увидят. Мамаши сидят кружком, лясы точат. Работать не собираются, плодятся-размножаются, тянут из государства пособия. Когда становится мало, едут к вам, в Россию ..