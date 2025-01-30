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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фарм «Питтсбурга» разгромил фарм «Вашингтона» – 9:0. Мурашов сделал 1-й шатаут в АХЛ (4 победы в 4 матчах), Пономарев оформил хет-трик, Мирошниченко набрал «минус 3»

«Уилкс-Бэрри» обыграл «Херши» (9:0) в матче регулярного чемпионата АХЛ. Голкипер фарм-клуба «Питтсбурга» Сергей Мурашов впервые сыграл на ноль в АХЛ, отразив 27 бросков.

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