Места для мигрантов: в больнице вынудили уволиться 200 медиков

sa

svet alex

Пока в министрах будут находиться такие как мурашки, любимовы, воробьевы, голиковы и им подобные, русское население будет очень быстро уменьшаться.. Что министр здравоохранения не видит, что происходит в его ведомстве? Или ему все равно? Все так ждали, что со сменой правительства такие министры все уйдут, ан нет, они все остались, и по-прежнему творят!