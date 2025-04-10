Медвежий угол
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Медвежий угол

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Места для мигрантов: в больнице вынудили уволиться 200 медиков

Места для мигрантов: в больнице вынудили уволиться 200 медиков

Русский компас Фото: скрин видеобращения. Сказали, что врачи сами виноваты. Привыкли получать большие зарплаты, видите ли.

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Комментарии
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Александр Попов
Знакомая ситуёвина.
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4 час.
sa
svet alex
Пока в министрах будут находиться такие как мурашки, любимовы, воробьевы, голиковы и им подобные, русское население будет очень быстро уменьшаться.. Что министр здравоохранения не видит, что происходит в его ведомстве? Или ему все равно? Все так ждали, что со сменой правительства такие министры все уйдут, ан нет, они все остались, и по-прежнему  творят!
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3 час.
Игорь Васиков
Хороший мэр. Заботится о мидицине для своих граждан. Нашел на чем экономить, на медицине... Дe6uл?
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27 мин.
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