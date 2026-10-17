В Петербурге расширили перечень сфер, куда нельзя брать мигрантов по патентамВ Санкт-Петербурге расширен перечень видов экономической деятельности, к которым запрещено привлекать мигрантов с патентами до конца текущего года, сообщила пресс-служба администрация города.
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