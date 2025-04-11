Расчет 152-мм орудия «Гиацинт-Б» 52 артиллерийской бригады ВДВ уничтожил пункт дислокации расчётов БпЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

Аартиллеристы-десантники заняли огневую позицию и точными выстрелами 152-мм орудия «Гиацинт-Б» нанесли поражение противнику, уничтожив его пункты дислокации и оставив весь его личный состав под развалинами домов в подвалах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Военные полицейские ЦВО привели в порядок памятник Неизвестному солдату в Оренбуржье
- Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35м уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области
- В Уссурийске отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде вручен орден Суворова
Свежие комментарии