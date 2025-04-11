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Закон, порядок, государство

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Расчет 152-мм орудия «Гиацинт-Б» 52 артиллерийской бригады ВДВ уничтожил пункт дислокации расчётов БпЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

Расчет 152-мм орудия «Гиацинт-Б» 52 артиллерийской бригады ВДВ уничтожил пункт дислокации расчётов БпЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

Аартиллеристы-десантники заняли огневую позицию и точными выстрелами 152-мм орудия «Гиацинт-Б» нанесли поражение противнику, уничтожив его пункты дислокации и оставив весь его личный состав под развалинами домов в подвалах.

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