Какие продукты едят долгожители: начинайте вместе с ними и проживете 100 лет – топ 15 лучших продуктов Ольга БезродняяИсследования показывают, что определенные пищевые вещества могут способствовать замедлению процессов старения и поддержанию хорошего самочувствия на протяжении жизни.