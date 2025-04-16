Кая Каллас угрожает последствиями тем, кто поедет в Москву на парад Победы 9 мая. Напишет жалобу в Спортлото с копией в европейское общество по защите прав радуги? И санкции наложит тоже.
Кая Каллас - диарея мировой дипломатии...
Комментарии
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Nikolay Kuchkov
Наложит санкции, в штаны себе наложит!!
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11 час.
Елизавета Валегура
👍
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6 час.
Юрий Золотарев
Эта "смерть мухам" продолжает изображать из себя человека? По-моему, пора сделать ее "законной целью"!
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5 час.
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