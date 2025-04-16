Кая Каллас - диарея мировой дипломатии...

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Комментарии
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Nikolay Kuchkov
Наложит санкции, в штаны себе наложит!!
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11 час.
Елизавета Валегура
👍
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6 час.
Юрий Золотарев
Эта &quot;смерть мухам&quot; продолжает изображать из себя человека?  По-моему, пора сделать ее &quot;законной целью&quot;!
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5 час.
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