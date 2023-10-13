Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» приняла участие в «Российской энергетической неделе-2023»

С 11 по 13 октября в Москве прошел VI Международный форум «Российская энергетическая неделя». Представители органов федеральной власти, ведущие эксперты и руководители крупнейших компаний отрасли встретились на одной площадке, чтобы обсудить энергетическую повестку.
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