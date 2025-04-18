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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие группировки войск «Восток» эвакуировали очередную группу жителей из Константинополя

Военнослужащие группировки войск «Восток» эвакуировали очередную группу жителей из Константинополя

Операция по спасению мирных жителей длилась около суток, сейчас они находятся в пункте временного размещения, где им предоставили чистую одежду, спальные места и горячее питание.

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