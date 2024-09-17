ВС РФ подошли к Богоявленке на Угледарском направлении, вышли к селу Ступочки под Часовым Яром, а также продвинулись в сторону Запорожья

Юрий Ильинов

«Наступления ВСУ не будет»: Сырский начал выводить резервы с Запорожского направления на Покровское и Курское Второго этапа контрнаступления, ранее планировавшегося Киевом, не будет, переброшенные в Запорожскую область резервы выводятся на Покровское направление для стабилизации ситуации. Об этом сообщает украинский ТГ-канал «Резидент» со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ. Вслед за Харьковским направлением, откуда Сырский потащил резервы в Сумскую область с последующей переброской в Курскую, под передислокацию попало и Запорожское. Ранее сюда перебрасывались резервы для второго этапа контрнаступления, но Курская авантюра спутала Генштабу все карты, и теперь войска выводятся обратно для отправки на два направления: Курское и Покровское, где из-за больших потерь ВСУ теряют позиции. Сырский начал выводить резервы из Запорожья и перебрасывать их в Сумскую область и Покровск, у ВСУ нет возможности начать наступление на Запорожскую АЭС из-за больших потерь. Сейчас главком пытается стабилизировать восточный фронт и удержать позиции в Курской области, где противник начал контрнаступление и выдавливает ВСУ - сообщает канал. Ранее появилась информация, что перед поездкой в США Зеленский намерен посетить Донбасс, а Сырский получил указание стабилизировать фронт любыми силами. Вот туда и перебрасываются резервы с Запорожского направления. Их задача — перед поездкой и во время нахождения Зеленского в Вашингтоне предпринимать попытки наступления, чтобы создать «хороший информационный фон».