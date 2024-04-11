Собянин: Северный и Южный речные вокзалы готовы к началу летней навигации

В прошлом году речной транспорт поставил рекорд по числу пассажиров Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что Северный и Южный речные вокзалы готовы к открытию сезона летней навигации.
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