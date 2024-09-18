Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Грузию отменить принятый в закавказской республике закон о запрете пропаганды ЛГБТ*.
Боррель призвал Грузию отменить закон о запрете пропаганды ЛГБТ*
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Прийма
Старый фашист-педрила захотел всю землю педрилами покрыть ! Держитесь братья-грузины, не слушайте УРОДА !!!😡
Ответить
22 час.
Геннадий Бережнов
Я призываю Грузию отменить этот закон, сбивающий страну с пути. Я вот старый дедушка, но готов стать бабушкой!
Ответить
21 час.
ИЖ
Ирина Жигалина
Этот пень страшной,совсем выжил из ума.
Ответить
18 час.
Свежие комментарии