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Боррель призвал Грузию отменить закон о запрете пропаганды ЛГБТ*

Боррель призвал Грузию отменить закон о запрете пропаганды ЛГБТ*

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Грузию отменить принятый в закавказской республике закон о запрете пропаганды ЛГБТ*.

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Комментарии
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Игорь Прийма
Старый фашист-педрила захотел всю землю педрилами покрыть ! Держитесь братья-грузины, не слушайте УРОДА !!!😡
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22 час.
Геннадий Бережнов
Я призываю Грузию отменить этот закон, сбивающий страну с пути. Я вот старый дедушка, но готов стать бабушкой!
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21 час.
ИЖ
Ирина Жигалина
Этот пень страшной,совсем выжил из ума.
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18 час.

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