Боррель призвал Грузию отменить закон о запрете пропаганды ЛГБТ*

Старый фашист-педрила захотел всю землю педрилами покрыть ! Держитесь братья-грузины, не слушайте УРОДА !!!😡

Геннадий Бережнов

Я призываю Грузию отменить этот закон, сбивающий страну с пути. Я вот старый дедушка, но готов стать бабушкой!