В Архангельской области создадут условия для трудоустройства инвалидов

В Архангельской области, как и о все й России, с 1 сентября 2024 года вступят в силу изменения в трудовом законодательствеС 1 сентября 2024 года в России начнут действовать поправки в законе о квотировании рабочих мест для людей с ограниченными возможностями.
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