Какие подарки ко Дню защитника Отечества предпочитают рязанцы?

День защитника Отечества не за горами, и мы хотим узнать ваше мнение: какой подарок на 23 февраля вы считаете самым удачным? Примите участие в опросе «Рязанских новостей» и поделитесь своим выбором!День защитника Отечества не за горами, и мы хотим узнать ваше мнение: какой подарок на 23 февраля вы считаете самым удачным? Примите участие в опросе "Рязанских новостей" и поделитесь своим выбором! Варианты ответов: практичные вещи (бритва, инструменты, гаджеты) «базовые подарки» (носки, пена для бритья) впечатления (сертификаты, поездки, билеты на мероприятия) алкоголь и деликатесы деньги или подарочная карта парфюм книги или подписка на сервисы (аудиокниги, стриминг) что-то связанное с хобби (рыбалка, спорт, авто, игры) изделия и аксессуары из кожи я не считаю этот праздник поводом для подарков.