Театр абсурда
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Театр абсурда

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Американцев отправляют на Украину

Американцев отправляют на Украину

Издание Politico пишет, что США хотят отправить в Киев дополнительных военных советников «для консультаций и координации».

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