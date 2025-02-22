Врач Хайкина: на Масленицу можно приготовить блины с овсяной мукой и йогуртом

Близится Масленица, главным угощением во время которой являются блины. И у многих людей, которые сидят на диете, возникает вопрос — можно ли им блины, и как сделать их менее калорийными? Об этом в беседе с "Газетой.
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