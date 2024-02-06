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Чёрный парень обматерил русских жалобщиков: "Я не понимаю!" И с ним сложно не согласиться

Чёрный парень обматерил русских жалобщиков: "Я не понимаю!" И с ним сложно не согласиться

Царьград Фото: globallookpress.com Чёрный парень записал ролик, где на русском языке, в особо эмоциональных местах матерясь, высказал всё, что думает о жалобах русских на то, что живут они бедно.

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Комментарии
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Лидия Курзаева
Согласна Виктор с вами.  Пенсии у нас небольшие.  Например меня пенсия (ветеран труда)  - 17тыс. а у мужа - 20тыс. Каждый месяц  5 тыс уходят только на лекарства.  Ну и набор оплат, как у всех  - оплата ЖКХ. телефон, кабельное, интернет. А ещё  у нас трое внучат, которых непременно надо чем то побаловать.  Да, хотелось бы чтобы пенсия была побольше. Но что делать. Живём и довольствуемся тем, что есть.  Слава Богу и за это!
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5 час.
Александр
Врать то зачем про коммуналку и лекарства?На коммуналку не более 5 тыс. На лекарства штука в месяц .16 тыс,это 80 руб.Брежневских,на жизнь.В Союзе за радость были. Тогда 31% меньше 60 руб пенсии получали.
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5 час.
виктор матвеев
Для примера, Ривароксабан (Ксарелто) 28 таблеток 3,5 тыс рублей примать ежедневно всю оставшуюся жмзнь, не считая других подешевле всего в месяц порядка 5 тыс, рыба ( напр.треска) при Брежневе 60-70 коп. сейчас 500-600 руб. Можно пробежаться и по другим товарам, пропорция примерно такая, я большую часть жизни прожил в СССР и ёне надо мне лапшу вешать.
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2 час.

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