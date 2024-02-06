Чёрный парень обматерил русских жалобщиков: "Я не понимаю!" И с ним сложно не согласиться

Лидия Курзаева

Согласна Виктор с вами. Пенсии у нас небольшие. Например меня пенсия (ветеран труда) - 17тыс. а у мужа - 20тыс. Каждый месяц 5 тыс уходят только на лекарства. Ну и набор оплат, как у всех - оплата ЖКХ. телефон, кабельное, интернет. А ещё у нас трое внучат, которых непременно надо чем то побаловать. Да, хотелось бы чтобы пенсия была побольше. Но что делать. Живём и довольствуемся тем, что есть. Слава Богу и за это!