Названы преимущества пешей ходьбы на работу Ученые из университета Восточной Финляндии обнаружили, что у людей, которые добираются на работу пешком, снижен риск сердечного приступа и других заболеваний сердца и сосудов.
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