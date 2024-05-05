Кино: Хотела уйти в монастырь, безнадежно любила Плющенко, болела футболом: Куда пропала исполнительница Алиса Сапегина из «Института благородных девиц»

Актриса не слишком часто снимается в кино, а фильмография её насчитывает всего 16 работ. Но зрители запомнили и полюбили Алису Сапегину благодаря съёмкам в историческом сериале «Институт благородных девиц», где она сыграла роль Софьи Горчаковой.