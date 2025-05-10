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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мирра Андреева после победы на старте турнира в Риме: «На тренировках я была недовольна собой. Казалось, что я играю недостаточно хорошо»

Мирра Андреева после победы на старте турнира в Риме: «На тренировках я была недовольна собой. Казалось, что я играю недостаточно хорошо»

Она обыграла колумбийку 6:2, 6:4 и вышла в третий круг. – Мирра, как сама оцениваешь сегодняшний матч? Что получалось, а что нет? – Сегодняшний матч был очень непростым.

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