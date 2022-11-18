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Бен Симмонс исполнил эффектный евростеп и передачу через всю площадку в матче с «Блэйзерс»

Бен Симмонс исполнил эффектный евростеп и передачу через всю площадку в матче с «Блэйзерс»

Защитник «Бруклина» Бен Симмонс поучаствовал в двух красивых эпизодах во время матча с «Портлендом». В начале второй четверти Симмонс получил мяч в середине площадки, набрал скорость и исполнил евростеп.

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