Смартфон до определенного возраста связали с резким ухудшением психики в молодости

Масштабное исследование, охватившее более 100 тысяч молодых людей из 163 стран, показало устойчивую закономерность: получение первого смартфона в возрасте до 13 лет связано с постепенным снижением показателей психического здоровья в раннем взрослом возрасте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Экс-губернатор Ку...
- ЛБ Студентка выиграл...
- Е Женщина выиграла ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым