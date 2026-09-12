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Смартфон до определенного возраста связали с резким ухудшением психики в молодости

Смартфон до определенного возраста связали с резким ухудшением психики в молодости

Масштабное исследование, охватившее более 100 тысяч молодых людей из 163 стран, показало устойчивую закономерность: получение первого смартфона в возрасте до 13 лет связано с постепенным снижением показателей психического здоровья в раннем взрослом возрасте.

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