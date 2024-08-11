Россия уничтожила 35 беспилотников и 4 ракеты "Точка-У" над своими регионами

В последние часы воскресной ночи российская система ПВО успешно отразила массированный налет украинской авиации, перехватив и уничтожив 35 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе 14 над Курской областью, 16 над Воронежем, три над Белгородской, по одному над Брянской и Орловской областями соответственно.
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