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Царьград

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Конец света отменяется: названы страны, где которые переживут ядерную зиму и атомный Армагеддон

Конец света отменяется: названы страны, где которые переживут ядерную зиму и атомный Армагеддон

Ученые определили территории, где люди смогут пережить ядерную зиму - в списке счастливчиков находятся островные государства, а также страны, способные сохранить сельское хозяйство, несмотря на отсутствие солнца и обилие пепла.

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