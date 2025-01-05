Конец света отменяется: названы страны, где которые переживут ядерную зиму и атомный Армагеддон

Ученые определили территории, где люди смогут пережить ядерную зиму - в списке счастливчиков находятся островные государства, а также страны, способные сохранить сельское хозяйство, несмотря на отсутствие солнца и обилие пепла.
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