Сезон перемен: осенью война обретет новое дыхание Юлия ЧелкановаПолитологи, экономисты и военные эксперты наперебой прогнозируют завершение украинского конфликта к осени 2026 года, связывая это с предстоящими выборами в Госдуму России, сокращением западной помощи Киеву и завершением освобождения Донбасса.
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