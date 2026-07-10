Сезон перемен: осенью война обретет новое дыхание Юлия ЧелкановаПолитологи, экономисты и военные эксперты наперебой прогнозируют завершение украинского конфликта к осени 2026 года, связывая это с предстоящими выборами в Госдуму России, сокращением западной помощи Киеву и завершением освобождения Донбасса.