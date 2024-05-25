В Рассказовском округе в ДТП погибла 18-летняя девушка

В Тамбовской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Накануне, 24 мая, около полуночи на участке трассы «Рассказово - Нижнеспасское - Ахтырка» грузовик ЗИЛ выезжал с поля.
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