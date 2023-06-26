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Кеннет Фарид вступил в конфликт с тренером соперника Эдди Касиано после матча пуэрториканской лиги

«Сан Херман Атлетикс» вернули себе преимущество домашней площадки в субботу, победив «Сантурсе Кангрехерос» со счетом 85:75 в четвертом матче четвертьфинала плей-офф чемпионата Пуэрто-Рико.

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