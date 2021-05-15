Темы дняАртисты искренне считают народ нищим быдлом? Ну а почему нет? Мой приятель как-то рассказывал, что он летел на Мальдивы. Первый раз. В крутом катарском самолете.Вернуться к статье4824НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий АфонинУвы,такова наша жизнь. Кто кормит этих актеров,тот беден.Юрий АфонинУвы,такова наша жизнь. Кто кормит этих актеров,тот беден.Астон Мартинсамое главное что результат по сути нулевой , советские фильмы смотрятся на порядок лучшеМГМалик Гумеров"Артисты искренне считают народ нищим быдлом?" - строго в меру своей тупости и нравственной деградации !Strannik WeidМы сами когда то их вознесли на пьедестал. Теперь и слышим в свой адрес их ахинею. Здесь надо голосовать лишь рублем.Сергей ЛаховНу дорогой автор, не надо считать себя таким уж плохим и несостоявшимся. Если гламурное говнецо пахнет рядом, это не значит, что и ты таким же гламурным говнецом быть должен. Не те вещи значит ты ценишь и не в ту сторону смотришь. Мир вокруг и он волшебный, а эта шушера эстрадно-театральная, она от нищеты своей духовной, социальной и моральной страдает и пытается возвышаться из своей ямки под названием "моя жизнь". Статья невнятная и более подходит для нытиков, чем нормально состоявшихся людей. А состоявшихся не вплане финансов, но в плане человека.Борис ЗеленовБРАВО!!!Николай КузнецовКак-то смешно утверждать, что мы сами возвели их на пьедестал, кроме и в самом деле очень талантливых. А так, скорее уж они сами, в своем кругу, наделяют себя пьедесталами и зарплатами. При дружно обгаживаемом ими Союзе, хорошо зарабатывали очень талантливые, а остальные просто неплохо или средне. Чего же удивляться, что они так ненавидят СССР. Сейчас полная бездарность, попавшая на экран или эстраду зарабатывает хорошо не из-за того, что ее стремятся увидеть, а просто им так платят. И недаром уже лет 30 народ постепенно приучают к всякой блевотине, вроде "Дом-2"Лада МираДом -2... проект не истребим,это то самое когда "деньги не пахнут.Николай КузнецовНе только, попробуй сделай хороший фильм или этот "Дом". Двойная выгода - и напрягаться не надо, и приучают заодно к этой гадости.Владимир ПетросовВсё верно. На протяжении 30 лет через этих "деятелей культуры" идёт целенаправленное оболванивание населения страны. И всё это с молчаливого попустительства министерства бескультурья РФ. К сожалению, есть такое министерство и СМИ.Николай КузнецовДа уж, если это уже открыто говорят в высших кругах, я о Грефе.Лада МираГде смысл? "И вдруг на травалаторе - при пересадке - услышал реплику русских пассажиров того же рейса, но первого или бизнес -класса. Дескать, ты посмотри на них.. как тетки одеты.. сумки с турецкого рынка.. кроссовки а-ля деревня Гадюкино.. Нищета голимая.." Где сказано что именно артисты произнесли слова о нищете голимой ? И что плохого в том что человек ,артист знает о своей востребованности и может себе позволить отказываться от низкооплачиваемой работы . Есть не мало профессий в которой каждый самостоятельно оценивает свой труд ,способности и качество исполнения. И еще,если народ ходит на концерты,спектакли и платит огромные деньги за билеты ,значит оно того стоит.Valeriy ShershkovВ мире искусства отношения стали такими же, как в стране. Меньшая часть живёт припевающе , большая также в нищете. Общая образованность ниже, чем у обычного обывателя, то и моральные качества там ниже , что стимулирует определённую подработку. Посмотрите по ТВ как они дерутся за наследства их успевших родственников.ромыч777там искусством и не пахнетА2Александр 24Горжусь тем,что за всю свою жизнь не отдал ни одного рубля этой "богеме",которая умеет петь только под "фанеру". Это лицедеи,которые во все времена были самыми неуважаемыми членами общества. В советское время,получив 5 рублей за концерт,были рады этому, при этом ещё и облизывали задницы членов Госконцерта. А сейчас обнаглели до крайности. Но развратили их как раз эти фанаты. Эти,так называемые "певцы" падают в оркестровые ямы,продолжая при этом петь,как ни в чём не бывало. И вместо того,чтобы освистать их и прогнать из зала,им самозабвенно хлопают и осыпают цветами. Позорище!ИИринаВот такая Система в постсоветский период . Вот я работала в московском Театре имени Ермоловой ,которым руководит Олег Меньшиков . Вроде ,и аншлаг каждый спектакль ,и цена билетов доходит до 10 тысяч рублей ,НО театр нерентабельный ,на бюджетном содержании ,потому что актеры получают десятки тысяч рублей за каждый спектакль , и в администрации зарплаты у большинства -больше 100 тысяч рублей . У главного бухгалтера -около 800 тысяч рублей в месяц .Николай КузнецовКак же им не ненавидеть СССР.ВЯВалерий ЯнаровТак, быдло и есть! Люди этим скоморохам платить бы не стали, да еще столько!Валера ЮшковВ точку.Владимир ЛисуковА кто артисты? Среди них есть и порядочные обди, но большинство петрушки и скоморохи. Это их истинное предназначение, а они считают себя вельможами. Из грязи, прямо в князи. Вы и есть настоящее холопье быдло, предназначенное для развлечения людей.Aнатолий РайковПродлить пандемию и запретить их все выступления,вот тогда и посмотрим что запоют.И сразу,мы потеряли доход и по этому государство должна им помочь.Да счаз,кто вы такие?Что заработал,то и полопал.И правильно что царская аристократия вас ненавидела.Советских артистов мы все любили и по городу носились по киоскам чтобы купить очередную фото-открытку артиста.А сейчас к ним какое то отвращение,нет не от их денег,а за то что они себя всячески выпячивают.Татьяна БушмелеваАртисты бывают разные.Евгений АйоллоЭто не АРТИСТЫ. Это - шуты. И именно они - быдло. Моральные уроды.Aнатолий РайковА вот эти ребята тоже не артисты,но почему то возникает желание слушать именно их,потому что от души они поют и денег за это не просят как те которые бездарно воят и за свой вой деньги просят. https://youtu.be/RN5k0lww4VA?list=RDMMGor Vikнефиг создавать кумиров. "Текст Десяти заповедей (Исх. 20:2—17): Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли."Борис ЗеленовНастоящих артистов можно пересчитать по пальцам, а в большинстве своем это лицедеи-дельцы, причем с большими амбициями и незавидным интеллектом.Галина СмирноваКто-то же им платит эти богемные заработки..... и если они не заработаны - значит, украдены..... из наших, значит, денег....Сергей ЛаховЭто вопрос к системе финансирования со стороны государства. А нормальный человек такое не смотрит.Олег ТатьянинДа болт на их мнение. Скоморохи, они и в Африке скоморохи. Что с них спрашивать. Возомнили о себе невесть что! Они для чего нужны? Развлекать! Кого? Нас, т. е. народ. Вот и пусть развлекают.ЛЛюдмилаЕсли артисты считают народ низшей рассой, то зачем они на сцене этому народу в глазки смотрят, улыбаются, аваций ждут? Народ без вас, дорогие, проживёт, а вот Вы без народа хренушки! Каждый из народа может быть артистом, а не каждый артист будет работягой. Хвастаетесь, что летаете на Мальдивы, да вещи от Гуччи, и что? И лежать вы будете в одной "МАТУШКЕ ЗЕМЛЕ" , которая всех рассудит и каждый получит по потребностям. Вот и подумаем, а кто же быдло???? Язык без костей, что хочет , то и лопочет! Бабулька. Русская - пенсионерка 80-лет.Виктор ВишневскийДавно пора "прошерстить" эту новоявленную - "богему", а то в фильмах играют бандитов и полицейских, одни и те же физиономии, так что складывается мнение, что полиция, что преступники - одно и то же. Ну, а с юмором, это вообще - жуть сплошная. Набрали тех, кого выгнали из других программ, типа Баскова, Вольнаровского, Степаненко, Петросяна и множество других - "горе - юмористов".Валентин ГоликовК сожалению народ у нас действительно нищий...Игорь КошетовВ царской ПИгорь КошетовВ царской России этим скоморохам знали цену. В кабак, затем в нумера и на финише могилка за кладбищенской оградой. Вот их истинное место.Vlad ИвановСчитают остальных быдлом не только артисты, но и все другие советские/российские «из грязи в князи». Вам не приходилось иметь дело с детишками советской партийной «элиты» или с вчерашними колхозанами выдернутыми во власть?ИИринаВ СССР и партократы были "облико морале ", и творческих людей держали в "ежовых рукавицах ". При СССР до "Освободителя " врагов коммунистов Горбачева ,такие хамские высказывания творческих людей публично были невозможны .петр камЕсли бы только эти...шуты так считали.Ведь любое другое существо,я имею в виду двуногих прямоходящих,сумевшее наворовать-считает так же.В том-то и беда,ладно ворье-так и чиновники,получающие нереально завышенные оклады считают так-же.ВМВиктор МихайловДля сведения представителей т.н. Bogeme - в переводе с французского это ЦЫГАНЩИНА ! Так что не очень гордитесь своей принадлежностью к так называемой " богеме " !ГАЛИНА АКСЕНОВА (Не имеет значения)За счёт кого "КОРМЯТСЯ"--того и презирают? И правильно! Нельзя не быть быдлом--если смотришь и платишь им немалые деньги за их убогие выступления на эстраде и в ТВ. Я даже не включаю этих просмотров и прослушиваний--тошнит. Даже их насиликоненные лица и тела перестала различать. Нет индивидуальности--ни во внешности, ни в репертуаре, ни в голосе, ни в манере исполнения. А сам репертуар просто убог и приземлён. Только-- объединяющая их жадность к чужим деньгам.ВалерийВот интересная у нас страна ... Слуги народа и шуты живут лучше чем сами " Господа" т.е мы "Народ " которому они служат !Андрей БалашовА перестаньте ими интересоваться, покупать гламурные издания... А наши СМИ наяривают - выжила старуха из ума и несет чушь, а ее высказывания чуть ли не на первую полосу! Заблядовала какая-то сучка - о ее амурных делах на первую полосу! Они по своей моральной убогости не в состоянии сделать разницу между материальным и духовным... Одно слово - нищие духом...VGVasily GolovТут нашел оперу Борис Годунов.Для привлечения публики сделали маркетинговых ход.Борис Годунов в форме генерала,стрельцы в форме ОМОН. Повалил народ.Так прочел оперу постановщик.Поет Достиг я высшей власти. Шестой уж год я царствую спокойно. Но счастья нет моей измученной душе!Пимен работал на ноутбуке, а Варлаам читал указ о поимке Гришки с айфона.Царские хоромы в Кремле. Рыдающей царевне Ксении вкалывают антидепрессант.Андрей БалашовПоследнее время куда ни ткнись - везде Бузова.А кто она такая? Та самая обезьяна что дура дурой, а 300 баксов в день имеет!Светлана КовалеваЯ не знаю кем они себя выдумали но чем они вылезли из грязи тем больше омбиций, но на самом деле их не кто не знает да и знать не хочет так себе не о чем людишки, очень много мнений что там или прост... или голубые, и запомните не будет народа то и вы не нужны посредственность. А вообще вас развелось как собак не резаных и зачем вы нам нужны, слушая радио могу сказать что так пел у меня ребенок когда ему было 3,4 года, у нас набор слов стали песни так можно судить какие у нас артисты отсталые в развитие, да есть еще но их так мало можно по пальцам перечесть, остальные звиздульки никчемные но гонора и получается что "каждая сосочка строит из себя краковскую колбасу" вы иногда в зеркало на себя просмотрите, и не хайте то откуда ты вышел все твое видать прямо как только откроешь рот.Владимир Самойленкодамочка, ну хоть трошки прислушивайся к редактору. точнее - присматривайся. бо у тя точно ОМБИЦИИ. и ребёнок тока в 3,4 года так пел, а в 3,5 года перестал. да и отсталые в РАЗВИТИЕ наверняка не они. ненавижу пришлых училок, которые поправляют меня в моих писульках, но иногда я их понимаю.ВАвалерий андреевТак не надо ходить на эту всю быдлятину, как и на королей и королев от эстрады. Жируют твари на деньги лоховНаталья Гайдук (сивач)почему государство им так много платит надо их перевести на самоокупаемость и все амбиции пройдут.а усит.
Свежие комментарии