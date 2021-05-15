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Артисты искренне считают народ нищим быдлом?

Артисты искренне считают народ нищим быдлом?

Ну а почему нет? Мой приятель как-то рассказывал, что он летел на Мальдивы. Первый раз. В крутом катарском самолете.

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Юрий Афонин
Увы,такова наша жизнь. Кто кормит этих актеров,тот беден.
Юрий Афонин
Увы,такова наша жизнь. Кто кормит этих актеров,тот беден.
Астон Мартин
самое главное что результат по сути нулевой , советские фильмы смотрятся на порядок лучше
Малик Гумеров
"Артисты искренне считают народ нищим быдлом?" - строго в меру своей тупости и нравственной деградации !
Strannik Weid
Мы сами когда то их вознесли на пьедестал. Теперь и слышим в свой адрес их ахинею. Здесь надо голосовать лишь рублем.
Сергей Лахов
Ну дорогой автор, не надо считать себя таким уж плохим и несостоявшимся. Если гламурное говнецо пахнет рядом, это не значит, что и ты таким же гламурным говнецом быть должен. Не те вещи значит ты ценишь и не в ту сторону смотришь. Мир вокруг и он волшебный, а эта шушера эстрадно-театральная, она от нищеты своей духовной, социальной и моральной страдает и пытается возвышаться из своей ямки под названием "моя жизнь". Статья невнятная и более подходит для нытиков, чем нормально состоявшихся людей. А состоявшихся не вплане финансов, но в плане человека.
Борис Зеленов
БРАВО!!!
Николай Кузнецов
Как-то смешно утверждать, что мы сами возвели их на пьедестал, кроме и в самом деле очень талантливых. А так, скорее уж они сами, в своем кругу, наделяют себя пьедесталами и зарплатами. При дружно обгаживаемом ими Союзе, хорошо зарабатывали очень талантливые, а остальные просто неплохо или средне. Чего же удивляться, что они так ненавидят СССР. Сейчас полная бездарность, попавшая на экран или эстраду зарабатывает хорошо не из-за того, что ее стремятся увидеть, а просто им так платят. И недаром уже лет 30 народ постепенно приучают к всякой блевотине, вроде "Дом-2"
Лада Мира
Дом -2... проект не истребим,это то самое когда "деньги не пахнут.
Николай Кузнецов
Не только, попробуй сделай хороший фильм или этот "Дом". Двойная выгода - и напрягаться не надо, и приучают заодно к этой гадости.
Владимир Петросов
Всё верно. На протяжении 30 лет через этих "деятелей культуры" идёт целенаправленное оболванивание населения страны. И всё это с молчаливого попустительства министерства бескультурья РФ. К сожалению, есть такое министерство и СМИ.
Николай Кузнецов
Да уж, если это уже открыто говорят в высших кругах, я о Грефе.
Лада Мира
Где смысл? "И вдруг на травалаторе - при пересадке - услышал реплику русских пассажиров того же рейса, но первого или бизнес -класса. Дескать, ты посмотри на них.. как тетки одеты.. сумки с турецкого рынка.. кроссовки а-ля деревня Гадюкино.. Нищета голимая.." Где сказано что именно артисты произнесли слова о нищете голимой ? И что плохого в том что человек ,артист знает о своей востребованности и может себе позволить отказываться от низкооплачиваемой работы . Есть не мало профессий в которой каждый самостоятельно оценивает свой труд ,способности и качество исполнения. И еще,если народ ходит на концерты,спектакли и платит огромные деньги за билеты ,значит оно того стоит.
Valeriy Shershkov
В мире искусства отношения стали такими же, как в стране. Меньшая часть живёт припевающе , большая также в нищете. Общая образованность ниже, чем у обычного обывателя, то и моральные качества там ниже , что стимулирует определённую подработку. Посмотрите по ТВ как они дерутся за наследства их успевших родственников.
ромыч777
там искусством и не пахнет
Александр 24
Горжусь тем,что за всю свою жизнь не отдал ни одного рубля этой "богеме",которая умеет петь только под "фанеру". Это лицедеи,которые во все времена были самыми неуважаемыми членами общества. В советское время,получив 5 рублей за концерт,были рады этому, при этом ещё и облизывали задницы членов Госконцерта. А сейчас обнаглели до крайности. Но развратили их как раз эти фанаты. Эти,так называемые "певцы" падают в оркестровые ямы,продолжая при этом петь,как ни в чём не бывало. И вместо того,чтобы освистать их и прогнать из зала,им самозабвенно хлопают и осыпают цветами. Позорище!
Ирина
Вот такая Система в постсоветский период . Вот я работала в московском Театре имени Ермоловой ,которым руководит Олег Меньшиков . Вроде ,и аншлаг каждый спектакль ,и цена билетов доходит до 10 тысяч рублей ,НО театр нерентабельный ,на бюджетном содержании ,потому что актеры получают десятки тысяч рублей за каждый спектакль , и в администрации зарплаты у большинства -больше 100 тысяч рублей . У главного бухгалтера -около 800 тысяч рублей в месяц .
Николай Кузнецов
Как же им не ненавидеть СССР.
Валерий Янаров
Так, быдло и есть! Люди этим скоморохам платить бы не стали, да еще столько!
Валера Юшков
В точку.
Владимир Лисуков
А кто артисты? Среди них есть и порядочные обди, но большинство петрушки и скоморохи. Это их истинное предназначение, а они считают себя вельможами. Из грязи, прямо в князи. Вы и есть настоящее холопье быдло, предназначенное для развлечения людей.
Aнатолий Райков
Продлить пандемию и запретить их все выступления,вот тогда и посмотрим что запоют.И сразу,мы потеряли доход и по этому государство должна им помочь.Да счаз,кто вы такие?Что заработал,то и полопал.И правильно что царская аристократия вас ненавидела.Советских артистов мы все любили и по городу носились по киоскам чтобы купить очередную фото-открытку артиста.А сейчас к ним какое то отвращение,нет не от их денег,а за то что они себя всячески выпячивают.
Татьяна Бушмелева
Артисты бывают разные.
Евгений Айолло
Это не АРТИСТЫ. Это - шуты. И именно они - быдло. Моральные уроды.
Aнатолий Райков
А вот эти ребята тоже не артисты,но почему то возникает желание слушать именно их,потому что от души они поют и денег за это не просят как те которые бездарно воят и за свой вой деньги просят. https://youtu.be/RN5k0lww4VA?list=RDMM
Gor Vik
нефиг создавать кумиров. "Текст Десяти заповедей (Исх. 20:2—17): Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли."
Борис Зеленов
Настоящих артистов можно пересчитать по пальцам, а в большинстве своем это лицедеи-дельцы, причем с большими амбициями и незавидным интеллектом.
Галина Смирнова
Кто-то же им платит эти богемные заработки..... и если они не заработаны - значит, украдены..... из наших, значит, денег....
Сергей Лахов
Это вопрос к системе финансирования со стороны государства. А нормальный человек такое не смотрит.
Олег Татьянин
Да болт на их мнение. Скоморохи, они и в Африке скоморохи. Что с них спрашивать. Возомнили о себе невесть что! Они для чего нужны? Развлекать! Кого? Нас, т. е. народ. Вот и пусть развлекают.
Людмила
Если артисты считают народ низшей рассой, то зачем они на сцене этому народу в глазки смотрят, улыбаются, аваций ждут? Народ без вас, дорогие, проживёт, а вот Вы без народа хренушки! Каждый из народа может быть артистом, а не каждый артист будет работягой. Хвастаетесь, что летаете на Мальдивы, да вещи от Гуччи, и что? И лежать вы будете в одной "МАТУШКЕ ЗЕМЛЕ" , которая всех рассудит и каждый получит по потребностям. Вот и подумаем, а кто же быдло???? Язык без костей, что хочет , то и лопочет! Бабулька. Русская - пенсионерка 80-лет.
Виктор Вишневский
Давно пора "прошерстить" эту новоявленную - "богему", а то в фильмах играют бандитов и полицейских, одни и те же физиономии, так что складывается мнение, что полиция, что преступники - одно и то же. Ну, а с юмором, это вообще - жуть сплошная. Набрали тех, кого выгнали из других программ, типа Баскова, Вольнаровского, Степаненко, Петросяна и множество других - "горе - юмористов".
Валентин Голиков
К сожалению народ у нас действительно нищий...
Игорь Кошетов
В царской П
Игорь Кошетов
В царской России этим скоморохам знали цену. В кабак, затем в нумера и на финише могилка за кладбищенской оградой. Вот их истинное место.
Vlad Иванов
Считают остальных быдлом не только артисты, но и все другие советские/российские «из грязи в князи». Вам не приходилось иметь дело с детишками советской партийной «элиты» или с вчерашними колхозанами выдернутыми во власть?
Ирина
В СССР и партократы были "облико морале ", и творческих людей держали в "ежовых рукавицах ". При СССР до "Освободителя " врагов коммунистов Горбачева ,такие хамские высказывания творческих людей публично были невозможны .
петр кам
Если бы только эти...шуты так считали.Ведь любое другое существо,я имею в виду двуногих прямоходящих,сумевшее наворовать-считает так же.В том-то и беда,ладно ворье-так и чиновники,получающие нереально завышенные оклады считают так-же.
Виктор Михайлов
Для сведения представителей т.н. Bogeme - в переводе с французского это ЦЫГАНЩИНА ! Так что не очень гордитесь своей принадлежностью к так называемой " богеме " !
ГАЛИНА АКСЕНОВА (Не имеет значения)
За счёт кого "КОРМЯТСЯ"--того и презирают? И правильно! Нельзя не быть быдлом--если смотришь и платишь им немалые деньги за их убогие выступления на эстраде и в ТВ. Я даже не включаю этих просмотров и прослушиваний--тошнит. Даже их насиликоненные лица и тела перестала различать. Нет индивидуальности--ни во внешности, ни в репертуаре, ни в голосе, ни в манере исполнения. А сам репертуар просто убог и приземлён. Только-- объединяющая их жадность к чужим деньгам.
Валерий
Вот интересная у нас страна ... Слуги народа и шуты живут лучше чем сами " Господа" т.е мы "Народ " которому они служат !
Андрей Балашов
А перестаньте ими интересоваться, покупать гламурные издания... А наши СМИ наяривают - выжила старуха из ума и несет чушь, а ее высказывания чуть ли не на первую полосу! Заблядовала какая-то сучка - о ее амурных делах на первую полосу! Они по своей моральной убогости не в состоянии сделать разницу между материальным и духовным... Одно слово - нищие духом...
Vasily Golov
Тут нашел оперу Борис Годунов.Для привлечения публики сделали маркетинговых ход.Борис Годунов в форме генерала,стрельцы в форме ОМОН. Повалил народ.Так прочел оперу постановщик.Поет Достиг я высшей власти. Шестой уж год я царствую спокойно. Но счастья нет моей измученной душе!Пимен работал на ноутбуке, а Варлаам читал указ о поимке Гришки с айфона.Царские хоромы в Кремле. Рыдающей царевне Ксении вкалывают антидепрессант.
Андрей Балашов
Последнее время куда ни ткнись - везде Бузова.А кто она такая? Та самая обезьяна что дура дурой, а 300 баксов в день имеет!
Светлана Ковалева
Я не знаю кем они себя выдумали но чем они вылезли из грязи тем больше омбиций, но на самом деле их не кто не знает да и знать не хочет так себе не о чем людишки, очень много мнений что там или прост... или голубые, и запомните не будет народа то и вы не нужны посредственность. А вообще вас развелось как собак не резаных и зачем вы нам нужны, слушая радио могу сказать что так пел у меня ребенок когда ему было 3,4 года, у нас набор слов стали песни так можно судить какие у нас артисты отсталые в развитие, да есть еще но их так мало можно по пальцам перечесть, остальные звиздульки никчемные но гонора и получается что "каждая сосочка строит из себя краковскую колбасу" вы иногда в зеркало на себя просмотрите, и не хайте то откуда ты вышел все твое видать прямо как только откроешь рот.
Владимир Самойленко
дамочка, ну хоть трошки прислушивайся к редактору. точнее - присматривайся. бо у тя точно ОМБИЦИИ. и ребёнок тока в 3,4 года так пел, а в 3,5 года перестал. да и отсталые в РАЗВИТИЕ наверняка не они. ненавижу пришлых училок, которые поправляют меня в моих писульках, но иногда я их понимаю.
валерий андреев
Так не надо ходить на эту всю быдлятину, как и на королей и королев от эстрады. Жируют твари на деньги лохов
Наталья Гайдук (сивач)
почему государство им так много платит надо их перевести на самоокупаемость и все амбиции пройдут.а усит.

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