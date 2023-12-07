Глава СПБ Биржи рассказал частным инвесторам о причинах блокировки акций

Руководство СПБ Биржи провело встречу с группой частных инвесторов, стало известно Forbes. Встреча длилась четыре часа, инвесторы пытались получить ответ на ключевой вопрос — что происходит с их активами после введения американских санкций против СПБ Биржи .
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