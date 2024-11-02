The Sims 4 получила обновление Life and Death — жизнь после смерти только начинается До...

The Sims 4 получила обновление Life and Death — жизнь после смерти только начинаетсяДополнение Life and Death для условно-бесплатного симулятора жизни The Sims 4 вышло официально на свет, открыв перед игроками целый ряд новых возможностей.
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