Балетмейстер Эйфман: я должен был найти свой путь в искусстве

Художественный руководитель Санкт-Петербургского театра балета народный артист России Борис Эйфман рассказал, что создал авторский театр, поскольку стремился найти собственный путь в искусстве и не повторять творчество мастеров, у которых учился.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии