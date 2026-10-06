ЕАЭС и ОАЭ запустили договор: экономия $266 млн в год

Соглашение, подписанное в июне 2025 года, открывает для экспортеров ЕАЭС преференциальный доступ на рынок ОАЭ по 86% товарных позиций, что снизит среднюю ставку пошлин с 5% до 0,6%.
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