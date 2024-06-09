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Японская компания все еще планирует построить космический лифт к 2050 году

Японская компания все еще планирует построить космический лифт к 2050 году

Теоретически, для того чтобы отправиться в космос, не обязательно запускать ракету. Можно соединить орбитальную станцию с поверхностью сверхлегким и сверхпрочным тросом, по которому будет двигаться космический лифт — быстро и дешево.

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