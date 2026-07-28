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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Сент-Луиса» Томас о слухах про переход в «Баффало»: «Ненавижу быть в центре внимания. Информация всплыла, когда мы летели на игру – это было ужасно»

Нападающий « Сент-Луиса » Роберт Томас рассказал о том, как отреагировал на слухи о возможном обмене в « Баффало » по ходу прошлого сезона.

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