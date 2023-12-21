АНТИРУССКИЙ НОВЫЙ ГОД: СПОЮТ ЛИ "МОСКАЛЯКУ НА ГИЛЯКУ" ОРБАКАЙТЕ НА "ПЕСНЕ ГОДА", АНИ ЛОРАК В "ГОЛУБОМ ОГОНЬКЕ" И БАСТА С ИНСТАСАМКОЙ В ВК?

После выступлений президента России на Всенародном русском соборе, а также его последующих речей и решения по признанию ЛГБТ экстремисткой организацией наше "голубое лобби" решило нанести ответный удар и устроить россиянам в новогодние праздники "Голубой", а точней желто-блакитный огонек на всю катушку.