Ударами ФАБ с УМПК поражены склады боеприпасов, топливное хранилище и места размещения личного состава ВСУ в Харькове Российские войска нанесли серию ударов по целому ряду объектов противника в Харькове.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Ударами ФАБ с УМПК поражены склады боеприпасов, топливное хранилище и места размещения личного состава ВСУ в Харькове Российские войска нанесли серию ударов по целому ряду объектов противника в Харькове.
Свежие комментарии