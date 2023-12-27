«Я бы с радостью пришел»: Панин назвал «голую» вечеринку Ивлеевой прикольной

Актер оценил все тусовку артистов Алексей Панин www.globallookpress.com/Анатолий Ломохов Кадры «голой» вечеринки, которую Настя Ивлеева устроила несколько дней назад в одном из московских ночных клубов, разлетелись по Сети со скоростью света.
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