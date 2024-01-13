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Причины пожара в Шушарах на складе Wildberries 13 января 2024: что об этом известно

Причины пожара в Шушарах на складе Wildberries 13 января 2024: что об этом известно

Рассказываем, что известно о причинах пожара на складе Wildberries в Шушарах.Стало известно, что пожар, охвативший склад Wildberries в Шушарах, был инициирован возгоранием стеллажей с бытовой химией, расположенных на 6 уровне склада.

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