Причины пожара в Шушарах на складе Wildberries 13 января 2024: что об этом известно

Рассказываем, что известно о причинах пожара на складе Wildberries в Шушарах.Стало известно, что пожар, охвативший склад Wildberries в Шушарах, был инициирован возгоранием стеллажей с бытовой химией, расположенных на 6 уровне склада.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии