81 цитата об экзистенциализме, самом пессимистичном философском течении

Цитаты и высказывания известных людей о поиске цели и смысла жизни. «Ведь сказал вам: оставьте, оставьте в поле меня, среди мрака — плакать», — написал в одном своём стихотворении испанский поэт и драматург Федерико Гарсиа Лорка.