81 цитата об экзистенциализме, самом пессимистичном философском течении

Цитаты и высказывания известных людей о поиске цели и смысла жизни. «Ведь сказал вам: оставьте, оставьте в поле меня, среди мрака — плакать», — написал в одном своём стихотворении испанский поэт и драматург Федерико Гарсиа Лорка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии