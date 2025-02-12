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81 цитата об экзистенциализме, самом пессимистичном философском течении

81 цитата об экзистенциализме, самом пессимистичном философском течении

Цитаты и высказывания известных людей о поиске цели и смысла жизни. «Ведь сказал вам: оставьте, оставьте в поле меня, среди мрака — плакать», — написал в одном своём стихотворении испанский поэт и драматург Федерико Гарсиа Лорка.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Современная  психология  точнее  и  глубже  постигла  душу человека  ,  чем  экзистенциализм.
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12 час.
В
Валерий
Известно, что когда фашисты расстреливали Федерико Гарсиа Лорка, то он, упав на колени со слезами на глахах, выпрашивал возможность оставить его в живых.
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8 час.
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