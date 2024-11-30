Вчера мы целые сутки ждали, что Укропии достанется на орехи - ведь Президент на пресс-конференции в Казахстане в ответ на вопрос о возможных ударах по Украине заявил, что «сегодня в течение дня все возможно».
Список объектов в Киеве которые нужно уничтожить в первую очередь
Комментарии
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Регина Толстоброва
Это было бы правильным все к чер ту ликвидировать
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10 час.
Иван Ураганов
Бескидский тоннель завалите,ведь через него идёт вооружение.
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9 час.
W
Walery
Американцы с Белградом круче обошлись нежели ми с хохландией... - прямо таки повсеместно у нас "добрая воля" так и прет.
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4 час.
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