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«Как это возможно»: Зеленскому предложили задать неудобный вопрос

«Как это возможно»: Зеленскому предложили задать неудобный вопрос

Европейские лидеры, которые могут посетить Киев 9 мая, должны поинтересоваться у Владимира Зеленского, почему часть боевиков ВСУ восхваляет нацизм, об этом заявила кандидат исторических наук Львовского национального университета имени Ивана Франко Марта Гавришко в статье для немецкого издания Berliner Zeitung.

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