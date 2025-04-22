«Как это возможно»: Зеленскому предложили задать неудобный вопрос

Европейские лидеры, которые могут посетить Киев 9 мая, должны поинтересоваться у Владимира Зеленского, почему часть боевиков ВСУ восхваляет нацизм, об этом заявила кандидат исторических наук Львовского национального университета имени Ивана Франко Марта Гавришко в статье для немецкого издания Berliner Zeitung.