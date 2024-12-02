Геофизик Паньшин: вряд ли возможно прогнозировать движение магнитных полюсов

В ближайшее время вряд ли станет возможным прогнозировать движение магнитных полюсов Земли. Об этом РИА Новости заявил геофизик, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН Николай Пальшин.
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