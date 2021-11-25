В Омске под стражу заключен фигурант уголовного дела о кражах, разбойных нападениях и поджоге

Судьей Ленинского районного суда города Омска рассмотрено ходатайство следствия об избрании 34-летнему жителю областного центра меры пресечения в виде заключения под стражу.
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