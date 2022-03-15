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В Китае заявили, что конфликт на Украине будет иметь ограниченное влияние на Пекин

В Китае заявили, что конфликт на Украине будет иметь ограниченное влияние на Пекин

Официальный представитель Государственного статистического управления КНР Фу Линхуэй заявил, что влияние конфликта на Украине на Китай будет носить ограниченный характер, так как доля России и Украины во внешней торговле Китая довольно мала.

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